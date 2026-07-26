15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аякс» отказался подписывать экс-игрока «Реала» Себальоса — Marca

«Аякс» отказался подписывать экс-игрока «Реала» Себальоса — Marca
Комментарии

Амстердамский «Аякс» решил прекратить переговоры о сотрудничестве с бывшим полузащитником «Реала» Даниелем Себальосом, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом сообщает Marca.

Ранее нидерландский клуб уже пытался подписать игрока, даже контактировал со «сливочными», когда хавбек за них выступал. Теперь же «Аякс» решил прекратить работу над переходом Себальоса, поскольку стороны так и не смогли договориться о сотрудничестве. Отмечается, что хавбека не привлекла возможность выступать за команду Эредивизии.

Даниель Себальос являлся игроком мадридского «Реала» с 2017 по 2026 год. Он принял участие в 215 матчах «лос бланкос» и выиграл 16 титулов: по три трофея Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Испании, один Кубок и три Суперкубка страны, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.

Материалы по теме
Официально
«Аякс» подписал 23-летнего бразильского нападающего из «Аль-Хиляля» за € 20 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android