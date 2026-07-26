«Аякс» отказался подписывать экс-игрока «Реала» Себальоса — Marca

Амстердамский «Аякс» решил прекратить переговоры о сотрудничестве с бывшим полузащитником «Реала» Даниелем Себальосом, который пребывает в статусе свободного агента. Об этом сообщает Marca.

Ранее нидерландский клуб уже пытался подписать игрока, даже контактировал со «сливочными», когда хавбек за них выступал. Теперь же «Аякс» решил прекратить работу над переходом Себальоса, поскольку стороны так и не смогли договориться о сотрудничестве. Отмечается, что хавбека не привлекла возможность выступать за команду Эредивизии.

Даниель Себальос являлся игроком мадридского «Реала» с 2017 по 2026 год. Он принял участие в 215 матчах «лос бланкос» и выиграл 16 титулов: по три трофея Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, два Суперкубка УЕФА, два чемпионских титула Испании, один Кубок и три Суперкубка страны, а также Межконтинентальный кубок ФИФА.