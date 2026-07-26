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Тренер «Торпедо» прокомментировал жёлтую карточку, показанную ему в матче с «Шинником»

Тренер «Торпедо» прокомментировал жёлтую карточку, показанную ему в матче с «Шинником»
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Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук прокомментировал жёлтую карточку, показанную ему в матче 3-го тура Лиги Pari, в котором его команда сыграла вничью с «Шинником» (1:1). В качестве главного арбитра выступил Семён Медведев из Екатеринбурга.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 1
Шинник
Ярославль
0:1 Миронов – 17'     1:1 Каштанов – 52'    

«С главным судьёй я вообще не разговаривал. Диалог был только с резервным арбитром — он сказал, что я вышел на три метра за пределы технической зоны. Не за оскорбления, не за что-то ещё — просто вышел за границы зоны. Но понимая и слыша, как резервный каждый момент комментирует в рацию и подсказывает главному судье, как себя вести главному, — а тут я вижу явный фол и ноль реакции — конечно, эмоции. Я тоже живой человек, переживаю за свою команду и ребят», — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.

После трёх сыгранных матчей в Первой лиге «Торпедо» набрало семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Нижний Новгород», у которого девять очков.

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