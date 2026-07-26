Результаты матчей 1-го тура чемпионата России по футболу сезона-2026/2027

В воскресенье, 26 июля, завершился 1-й тур Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027:

24 июля, пятница

ЦСКА Москва — «Балтика» Калининград — 2:1.

25 июля, суббота

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 0:0;

«Акрон» — «Зенит» — 0:5;

«Факел» — «Динамо» Махачкала — 1:2;

«Спартак» — «Родина» — 3:0.

26 июля, воскресенье

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1;

«Рубин» — «Краснодар» — 1:3;

«Оренбург» — «Ростов» — 2:1.

Напомним, первое место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого 66 очков. Бронзовые медали чемпионата завоевал «Локомотив» (53 очка).