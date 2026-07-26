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Мурад Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Рубином» в РПЛ

Мурад Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Рубином» в РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином» (3:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

— Всем в Казани будет очень сложно набирать очки. По‑другому здесь не будет. У «Рубина» очень хорошая команда. Рад, что после пропущенного гола играли спокойно, не поддались эмоциям. Просто давили и забили с качественных комбинаций. Сыграли достаточно надёжно. Очень рады победе.

— Как оцените игру новичков?
— Для первого матча — хорошо. Все ребята молодцы. Провели качественную игру, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

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