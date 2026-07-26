Мурад Мусаев высказался о победе «Краснодара» над «Рубином» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином» (3:1).

— Всем в Казани будет очень сложно набирать очки. По‑другому здесь не будет. У «Рубина» очень хорошая команда. Рад, что после пропущенного гола играли спокойно, не поддались эмоциям. Просто давили и забили с качественных комбинаций. Сыграли достаточно надёжно. Очень рады победе.

— Как оцените игру новичков?

— Для первого матча — хорошо. Все ребята молодцы. Провели качественную игру, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.