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Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», достигнуто соглашение — Романо

Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», достигнуто соглашение — Романо
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Крайний нападающий «РБ Лейпциг» Ян Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В воскресенье, 26 июля, было достигнуто соглашение с «РБ Лейпциг» о трансфере ивуарийского вингера, сумма превысит € 100 млн.

Диоманд отправится в Мадрид на неделе для прохождения медицинского обследования и подписания контракта до июня 2031 года.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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