Пожар уничтожил практически всё имущество клуба «Машук-КМВ»

Пятигорский «Машук-КМВ» из группы «Золото» дивизиона «А» Leon-Второй лиги в телеграм-канале сообщил, что в результате пожара клуб понёс значительные потери в плане имущества. Отмечается, что пострадавших нет.

«В ночь на 26 июля, ориентировочно с 2:30 до 3:00, на территории базы футбольного клуба «Машук-КМВ» произошло крупное возгорание. Огонь полностью уничтожил третий этаж здания, где проживало большинство футболистов команды. В результате пожара сгорели вся клубная экипировка, тренировочный инвентарь, клубная техника, документация, а также личные вещи сотрудников, тренерского штаба и игроков.

В момент возгорания на базе находился просмотровый футболист. Несмотря на то, что пожар начался глубокой ночью, ему удалось своевременно проснуться и самостоятельно покинуть здание. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины произошедшего устанавливаются компетентными службами. На месте продолжают работать специалисты. Футбольный клуб «Машук-КМВ» понёс серьёзные потери. Практически всё имущество, необходимое для полноценного функционирования команды, было уничтожено огнём.

Несмотря на произошедшую трагедию, сегодня наша команда вышла на матч с «Волгарём». Игроки, тренерский штаб и сотрудники клуба приехали на игру, уже зная о случившемся. Для всех нас это стало тяжёлым эмоциональным ударом. Однако команда проявила настоящий характер, сплочённость и профессионализм.

Тренерский штаб во главе с Артуром Умамудиновичем Садировым сделал всё возможное, чтобы поддержать команду и настроить футболистов на этот важный матч («Машук-КМВ» на выезде переиграл «Волгарь» со счётом 2:1. — Прим. «Чемпионата»). Несмотря на тяжелейшие обстоятельства, наши парни нашли в себе силы выйти на поле и достойно представить клуб. Ребята справились с этим испытанием и ещё раз доказали, что «Машук-КМВ» — это одна большая семья, способная преодолевать любые трудности. Мы продолжим бороться, работать и отдавать все силы ради клуба и наших болельщиков.

Самое главное — в результате пожара никто не пострадал.

О дальнейшем развитии ситуации и последующих решениях футбольный клуб «Машук-КМВ» сообщит дополнительно через свои официальные информационные ресурсы», — сказано в сообщении клуба.