Кристиан стал третьим легионером в истории «Краснодара», забившим в дебютном матче в РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Кристиан стал третьим легионером в истории клуба, забившим в дебютном матче в РПЛ, сообщил телеграм-канал Opta Sports. Это случилось в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» встречались с казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Кристиан вышел на замену на 80-й минуте и забил третий мяч своей команды на 90+4-й минуте.

Ранее таким достижением отмечались форварды команды Вандерсон в 2012 году и Джон Кордоба в 2021-м.

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кристиана из «Крузейро» 10 июля. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.