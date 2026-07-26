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Кристиан стал третьим легионером в истории «Краснодара», забившим в дебютном матче в РПЛ

Кристиан стал третьим легионером в истории «Краснодара», забившим в дебютном матче в РПЛ
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Полузащитник «Краснодара» Кристиан стал третьим легионером в истории клуба, забившим в дебютном матче в РПЛ, сообщил телеграм-канал Opta Sports. Это случилось в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» встречались с казанским «Рубином». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Кристиан вышел на замену на 80-й минуте и забил третий мяч своей команды на 90+4-й минуте.

Ранее таким достижением отмечались форварды команды Вандерсон в 2012 году и Джон Кордоба в 2021-м.

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кристиана из «Крузейро» 10 июля. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан до лета 2030 года.

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