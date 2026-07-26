Видео: гол Хуана Боселли прямым ударом со штрафного в матче «Рубин» — «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли забил гол прямым ударом со штрафного в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином». Встреча закончилась победой «быков» со счётом 3:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже, во втором тайме на 53-й минуте, Хуан Боселли сделал ассист на победный гол полузащитника Никиты Кривцова.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с «Акроном» 1 августа. Подопечные Мурада Мусаева в домашнем матче сыграют с «Факелом» 2 августа.