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Видео: гол Хуана Боселли прямым ударом со штрафного в матче «Рубин» — «Краснодар»

Видео: гол Хуана Боселли прямым ударом со штрафного в матче «Рубин» — «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли забил гол прямым ударом со штрафного в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином». Встреча закончилась победой «быков» со счётом 3:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

Позже, во втором тайме на 53-й минуте, Хуан Боселли сделал ассист на победный гол полузащитника Никиты Кривцова.

В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с «Акроном» 1 августа. Подопечные Мурада Мусаева в домашнем матче сыграют с «Факелом» 2 августа.

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