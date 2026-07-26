Видео: гол Хуана Боселли прямым ударом со штрафного в матче «Рубин» — «Краснодар»
Поделиться
Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли забил гол прямым ударом со штрафного в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с казанским «Рубином». Встреча закончилась победой «быков» со счётом 3:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».
Позже, во втором тайме на 53-й минуте, Хуан Боселли сделал ассист на победный гол полузащитника Никиты Кривцова.
В следующем туре команда Франка Артиги на выезде встретится с «Акроном» 1 августа. Подопечные Мурада Мусаева в домашнем матче сыграют с «Факелом» 2 августа.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2026
-
00:06
-
00:05
- 26 июля 2026
-
23:52
-
23:49
-
23:46
-
23:40
-
23:33
-
23:27
-
23:16
-
23:12
-
23:07
-
22:55
-
22:49
-
22:47
-
22:38
-
22:36
-
22:30
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:07
-
21:54
-
21:44
-
21:43
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:34
-
21:16
-
21:14
-
20:53
-
20:51
-
20:48
-
20:29
-
20:28