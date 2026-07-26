«Мне попали локтем». Боселли — об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»

Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли рассказал о моменте в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Рубином», в котором футболист казанцев Илья Рожков получил красную карточку. Победу в матче одержали «быки» со счётом 3:1. На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку Рожкову за удар локтем Боселли.

Фото: Кадр из трансляции

— Очень счастлив, что получилось помочь команде добиться первой победы в сезоне. Нужно работать дальше.

Матч был очень сложный — много борьбы. Но мы смогли заработать три очка. В Казани всегда сложно играть.

— Что скажете про удаление у соперника?

— Такое происходит в футболе. Мне попали локтем по носу. Судья решил, что этого достаточно для красной карточки, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».