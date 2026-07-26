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«Мне попали локтем». Боселли — об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»

«Мне попали локтем». Боселли — об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»
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Нападающий «Краснодара» Хуан Боселли рассказал о моменте в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Рубином», в котором футболист казанцев Илья Рожков получил красную карточку. Победу в матче одержали «быки» со счётом 3:1. На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку Рожкову за удар локтем Боселли.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Фото: Кадр из трансляции

— Очень счастлив, что получилось помочь команде добиться первой победы в сезоне. Нужно работать дальше.
Матч был очень сложный — много борьбы. Но мы смогли заработать три очка. В Казани всегда сложно играть.

— Что скажете про удаление у соперника?
— Такое происходит в футболе. Мне попали локтем по носу. Судья решил, что этого достаточно для красной карточки, — сказал Боселли в эфире «Матч ТВ».

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