Тренер «Рубина» высказался после поражения от «Краснодара», назвав ключевой момент матча

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после поражения своей команды от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, назвав ключевой момент матча. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

— Ни по поводу VAR, ни по поводу арбитра я говорить не буду.

— Что скажете про игру команды?

— Футбол закончился с удалением. До этого был фантастический матч с очень серьёзным соперником. Но было принято решение это зрелище закончить, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку полузащитнику казанцев Илье Рожкову за удар локтем форварда «Краснодара» Хуана Боселли.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.