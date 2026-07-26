15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Рубина» высказался после поражения от «Краснодара», назвав ключевой момент матча

Тренер «Рубина» высказался после поражения от «Краснодара», назвав ключевой момент матча
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался после поражения своей команды от «Краснодара» (1:3) в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, назвав ключевой момент матча. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

— Ни по поводу VAR, ни по поводу арбитра я говорить не буду.

— Что скажете про игру команды?
— Футбол закончился с удалением. До этого был фантастический матч с очень серьёзным соперником. Но было принято решение это зрелище закончить, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку полузащитнику казанцев Илье Рожкову за удар локтем форварда «Краснодара» Хуана Боселли.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Материалы по теме
«Мне попали локтем». Боселли — об удалении Рожкова в матче «Рубин» — «Краснодар»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android