Видео: победный гол 18-летнего Касаджикова на 90+4-й минуте в матче «Оренбург» — «Ростов»

18-летний нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков забил победный гол на 90+4-й минуте в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» (2:1).

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

«Оренбург» уступал в счёте до 84-й минуты, оставшись в меньшинстве. После форвард Руслан Куль сравнял счёт с передачи Касаджикова, а затем молодой футболист вывел хозяев поля вперёд.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» располагается на 11-й строчке без набранных очков.