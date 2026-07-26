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Видео: победный гол 18-летнего Касаджикова на 90+4-й минуте в матче «Оренбург» — «Ростов»

Видео: победный гол 18-летнего Касаджикова на 90+4-й минуте в матче «Оренбург» — «Ростов»
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18-летний нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков забил победный гол на 90+4-й минуте в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'     1:1 Куль – 84'     2:1 Касаджиков – 90+4'    
Удаления: Савельев – 49' / нет

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

«Оренбург» уступал в счёте до 84-й минуты, оставшись в меньшинстве. После форвард Руслан Куль сравнял счёт с передачи Касаджикова, а затем молодой футболист вывел хозяев поля вперёд.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» располагается на 11-й строчке без набранных очков.

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