Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о победе в матче РПЛ с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Рубином» (3:1). Футболист в этой встрече забил гол. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

— Хорошее начало сезона. Мог забить три, но где‑то задержался в офсайде. Будем работать.

— По счёту уверенная победа.

— Реализацию нужно чуть лучше. Но игра точно была нелёгкая. Когда у «Рубина» удалили футболиста, стало ещё сложнее, они закрылись.

— Что поменялось в отсутствие Сперцяна и Кордобы?

— Мы готовились, как будем играть. Конечно, уход Сперцяна — это проблема. Потеря для клуба.

— Что за парень этот новичок Кристиан?

— В нашу команду все прекрасно заходят. Ему нужно время для адаптации. У него всё получится, — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».