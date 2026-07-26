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Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о победе в матче РПЛ с «Рубином»

Полузащитник «Краснодара» Кривцов высказался о победе в матче РПЛ с «Рубином»
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Рубином» (3:1). Футболист в этой встрече забил гол. Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

— Хорошее начало сезона. Мог забить три, но где‑то задержался в офсайде. Будем работать.

— По счёту уверенная победа.
— Реализацию нужно чуть лучше. Но игра точно была нелёгкая. Когда у «Рубина» удалили футболиста, стало ещё сложнее, они закрылись.

— Что поменялось в отсутствие Сперцяна и Кордобы?
— Мы готовились, как будем играть. Конечно, уход Сперцяна — это проблема. Потеря для клуба.

— Что за парень этот новичок Кристиан?
— В нашу команду все прекрасно заходят. Ему нужно время для адаптации. У него всё получится, — сказал Кривцов в эфире «Матч ТВ».

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