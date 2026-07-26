«Дорогого стоит». Тренер «Оренбурга» Ахметзянов — о победе над «Ростовом»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов прокомментировал победу своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

— То, что сделали мужики на поле, дорогого стоит. Нужно порадоваться победе, но проанализировать есть что. На хорошей ноте нужно завершить день, а в понедельник уже начать готовиться к следующей игре. Удаление — это моя вина, нужно было заменить Савельева после первого тайма. Я видел его желание, старание, видел моменты, где он приносил пользу команде, но, к сожалению, не всё получилось, благо замены сыграли.

— Что думаете об игре Касаджикова?

— Мы пытаемся реально оценивать своих футболистов, и раз уж он первый вышел на замену, когда команде нужна была помощь в атаке, это значит, что парень что‑то умеет. Его действия на поле за меня оценит каждый человек, я же могу поздравить его с таким дебютом, — сказал Ахметзянов в эфире «Матч ТВ».