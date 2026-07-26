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Тренер «Ростова» Альба объяснил, почему команда уступила «Оренбургу», играя в большинстве

Тренер «Ростова» Альба объяснил, почему команда уступила «Оренбургу», играя в большинстве
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Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о поражении своей команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Оренбургом» (1:2). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'     1:1 Куль – 84'     2:1 Касаджиков – 90+4'    
Удаления: Савельев – 49' / нет

— Почему вы, играя с 49‑й минуты в большинстве, проиграли «Оренбургу»?
— Потому что мы не знали, как играть матч в большинстве. Когда на табло был счёт 1:0 в нашу пользу, мы не понимали, как правильно играть дальше. Понятно, что были готовы тактически, знали, как разыгрывать стандарты, но эмоционально не сумели правильно перестроиться. Нужно было забивать второй, спокойно побеждать, но эмоции вышли на первый план. Стали проигрывать борьбу, пропустили гол. Первый тайм провели очень хорошо, как и начало второго, но дальше у нас ничего не получилось.

— Чем продиктована замена Сулейманова?
— Он сам попросил замену, почувствовав дискомфорт, — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

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