«Это ******. Он не готов». Генич — об игре Мойзеса в матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика»

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре защитника ЦСКА Мойзеса в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой». Победу в этой встрече одержали армейцы со счётом 2:1. На 53-й минуте Мойзес поскользнулся у своей штрафной, полузащитник «Балтики» Максим Петров подхватил мяч и выдал поперечную передачу нападающему Чинонсо Оффору, который оказался в офсайде.

«Это ******. Он перед тем как поскользнулся, когда он обрезал… И вот кажется, если сейчас восстановится Гаич, то они с Круговым будут основные. Может быть, для такой формы Мойзеса этого мало, для флангового защитника ЦСКА. Может быть, он его захочет в центр обороны перевести. Это же Мойзес сказал: «Уберите меня из центра обороны, и я смогу подключаться на фланге, чтобы получать бонусы». Он не готов. Вот этот смешной [гол], когда он упал и покатил Петров — в итоге офсайд. Ну, за такие моменты конечно надо наказывать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».