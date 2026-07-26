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«Это ******. Он не готов». Генич — об игре Мойзеса в матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика»

«Это ******. Он не готов». Генич — об игре Мойзеса в матче 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика»
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Российский комментатор Константин Генич высказался об игре защитника ЦСКА Мойзеса в матче 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Балтикой». Победу в этой встрече одержали армейцы со счётом 2:1. На 53-й минуте Мойзес поскользнулся у своей штрафной, полузащитник «Балтики» Максим Петров подхватил мяч и выдал поперечную передачу нападающему Чинонсо Оффору, который оказался в офсайде.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Оффор – 1'     1:1 Андерсон – 33'     2:1 Глебов – 36'    

«Это ******. Он перед тем как поскользнулся, когда он обрезал… И вот кажется, если сейчас восстановится Гаич, то они с Круговым будут основные. Может быть, для такой формы Мойзеса этого мало, для флангового защитника ЦСКА. Может быть, он его захочет в центр обороны перевести. Это же Мойзес сказал: «Уберите меня из центра обороны, и я смогу подключаться на фланге, чтобы получать бонусы». Он не готов. Вот этот смешной [гол], когда он упал и покатил Петров — в итоге офсайд. Ну, за такие моменты конечно надо наказывать», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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