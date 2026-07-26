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Сергей Юран высказался после ничьей «Урала» и «Ленинградца»

Сергей Юран высказался после ничьей «Урала» и «Ленинградца»
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Главный тренер екатеринбургского «Урала» Сергей Юран прокомментировал результат матча 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027 с «Ленинградцем». Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

«Первый тайм, скажем так, чуть провалили. Может быть, сказался поздний вылет — мы добрались до гостиницы только в половине третьего ночи. Во втором тайме игра понравилась. Были моменты — нужно было просто забивать.

В целом, скажем так, потеряли два очка. Ничего, чемпионат только разогревается, всё впереди. Мы работаем и стараемся каждый матч играть на победу. А итоги будем подводить уже в мае 2027 года», — приводит слова Юрана телеграм-канал «Урала».

«Урал» набрал четыре очка и занимает девятое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с одним очком располагается на 16-й строчке.

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