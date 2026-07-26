«Аль-Хиляль» хочет купить нападающего «Эвертона» Ндиайе — Романо

Саудовский «Аль-Хиляль» намерен усилиться нападающим «Эвертона» Илиманом Ндиайе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, переговоры находятся на ранней стадии. Сторона игрока готова к диалогу, многое зависит от решения английского клуба.

В прошедшем сезоне Ндиайе принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.