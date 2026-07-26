15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд провёл флешмоб «гребля викингов» на свадьбе Джанлуиджи Доннаруммы

Эрлинг Холанд провёл флешмоб «гребля викингов» на свадьбе Джанлуиджи Доннаруммы
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд провёл флешмоб «гребля викингов» на свадьбе своего сокомандника по английскому клубу вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, подобная акция стала популярна во время чемпионата мира по футболу 2026 года благодаря фанатам сборной Норвегии. Скандинавская команда выбила из розыгрыша турнира национальную команду Бразилии (2:1), но затем уступила Англии (1:2) в 1/4 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходил на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. В финальном матче в Ист-Ратерфорде, США, сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0.

Материалы по теме
Норвегию на ЧМ-2026 мы запомним надолго. И следующая цель этому составу по силам
Норвегию на ЧМ-2026 мы запомним надолго. И следующая цель этому составу по силам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android