Эрлинг Холанд провёл флешмоб «гребля викингов» на свадьбе Джанлуиджи Доннаруммы

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд провёл флешмоб «гребля викингов» на свадьбе своего сокомандника по английскому клубу вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, подобная акция стала популярна во время чемпионата мира по футболу 2026 года благодаря фанатам сборной Норвегии. Скандинавская команда выбила из розыгрыша турнира национальную команду Бразилии (2:1), но затем уступила Англии (1:2) в 1/4 финала.

Чемпионат мира 2026 года проходил на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. В финальном матче в Ист-Ратерфорде, США, сборная Испании обыграла Аргентину со счётом 1:0.