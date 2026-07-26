В «ПСЖ» объяснили отказ от попыток подписания Яна Диоманда

В «ПСЖ» объяснили отказ от попыток подписания крайнего нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что футболист станет игроком «Реала» и пройдёт медицинское обследование в мадридском клубе в ближайшее время.

«Сегодня вечером «Пари Сен-Жермен» официально отказался от своих намерений и прекратил все переговоры по Яну Диоманду. Запрашиваемая сумма трансфера, а также требования по зарплате были совершенно несоразмерны и могли дестабилизировать рынок. «ПСЖ» не откажется от своих принципов строгого финансового управления и сбалансированности состава. «Пари Сен-Жермен», двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, не поддастся на инфляционные игры или манёвры отдельных посредников. Клуб спокойно и уверенно продолжит свою стратегию на трансферном рынке», — приводит заявление французского клуба Marca.

В минувшем сезоне Диоманд принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.