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«Галатасарай» хочет взять в аренду с правом выкупа нападающего «Милана» Леау — Ди Марцио

«Галатасарай» хочет взять в аренду с правом выкупа нападающего «Милана» Леау — Ди Марцио
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«Галатасарай» намерен взять в аренду нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Турецкий клуб хочет включить в договор об аренде опцию выкупа футболиста. «Россонери» настаивают на полноценной продаже игрока сразу.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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