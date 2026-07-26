«Галатасарай» хочет взять в аренду с правом выкупа нападающего «Милана» Леау — Ди Марцио

«Галатасарай» намерен взять в аренду нападающего «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

Турецкий клуб хочет включить в договор об аренде опцию выкупа футболиста. «Россонери» настаивают на полноценной продаже игрока сразу.

В минувшем клубном сезоне Леау принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.