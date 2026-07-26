Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча «Рубин» — «Краснодар»

Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин» (3:1). Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.

«После окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3) в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — говорится в протоколе матча на сайте РПЛ.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.