Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча «Рубин» — «Краснодар»
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Судейская бригада столкнулась с угрозами после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Краснодар» переиграл «Рубин» (3:1). Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«После окончания матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3) в подтрибунном помещении неустановленное лицо угрожало и оскорбляло судейскую бригаду с использованием нецензурной брани», — говорится в протоколе матча на сайте РПЛ.
В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.
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