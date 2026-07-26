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Севилья — Сеута: результат матча 26 июля 2026, счет 2:1, товарищеский матч

«Севилья» победила «Сеуту» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались испанские «Севилья» и «Сеута». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Севильи».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Севилья
Севилья, Испания
Окончен
2 : 1
Сеута
Сеута, Испания
1:0 Фернандес – 69'     1:1 Ануар – 69'     2:1 Сьерра – 78'    

Первый мяч забил нападающий «Севильи» Херард Фернандес на 69-й минуте. Футболист «Сеуты» Ануар сравнял счёт в следующей атаке. Форвард «Севильи» Мигель Анхель Сьерра вывел свою команду вперёд на 78-й минуте, установив окончательный счёт – 2:1.

В минувшем сезоне «Севилья» заняла 13-е место в испанской Ла Лиге, набрав 43 очка. «Сеута» выступает в Сегунде, второй по значимости лиге Испании. В сезоне-2025/2026 команда заняла 11-е место, набрав 62 очко за 42 матча.

Испанская Ла Лига стартует 15 августа. В 1-м туре чемпионата Испании сезона-2026/2027 «Севилья» встретится с «Райо Вальекано».

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