«Севилья» победила «Сеуту» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались испанские «Севилья» и «Сеута». Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты «Севильи».

Первый мяч забил нападающий «Севильи» Херард Фернандес на 69-й минуте. Футболист «Сеуты» Ануар сравнял счёт в следующей атаке. Форвард «Севильи» Мигель Анхель Сьерра вывел свою команду вперёд на 78-й минуте, установив окончательный счёт – 2:1.

В минувшем сезоне «Севилья» заняла 13-е место в испанской Ла Лиге, набрав 43 очка. «Сеута» выступает в Сегунде, второй по значимости лиге Испании. В сезоне-2025/2026 команда заняла 11-е место, набрав 62 очко за 42 матча.

Испанская Ла Лига стартует 15 августа. В 1-м туре чемпионата Испании сезона-2026/2027 «Севилья» встретится с «Райо Вальекано».