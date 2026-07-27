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«ПСЖ» готовит четвёртое предложение о покупке полузащитника «Монако» Аклиуша — L’Equipe

«ПСЖ» готовит четвёртое предложение о покупке полузащитника «Монако» Аклиуша — L’Equipe
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«Пари Сен-Жермен» готовит четвёртое предложение о покупке полузащитника «Монако» Магнеса Аклиуша. Об этом сообщает L’Équipe.

По данным источника, в этот раз парижане готовы предложить за игрока € 50 млн. В прошлый раз речь шла примерно о € 40 млн, но монегаски тогда ответили отказом. Княжеский клуб хочет получить за хавбека не менее € 70 млн, поэтому, вероятно, переговоры продолжатся.

В минувшем сезоне Аклиуш принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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