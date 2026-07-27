Эрлинг Холанд отреагировал на мемы про самого себя

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о мемах про самого себя, которые появились в интернете по ходу чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Норвегии на ЧМ-2026 дошла до 1/4 финала, выбив из розыгрыша турнира национальную команду Бразилии (2:1). В четвертьфинале скандинавская команда уступила Англии со счётом 1:2. Эрлинг Холанд по ходу первенства мира забил семь голов.

Чемпионат мира 2026 года проходил на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. В финальном матче в Ист-Ратерфорде, США, сборная Испании обыграла национальную команду Аргентины со счётом 1:0.