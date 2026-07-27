Генич назвал команду, которая показала самый привлекательный футбол в 1-м туре РПЛ

Российский комментатор Константин Генич выразил мнение, что московский «Спартак» показал самый привлекательный футбол среди всех команд в 1-м туре Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги. Красно-белые разгромили «Родину» со счётом 3:0.

— Этот футбол «Родины» привлекательнее, чем у «Факела». Думаю, что они с этим футболом могут и «Оренбург» прибить и зацепить ещё в матчах с командами, которые не так бегут и не так быстро передают мяч, как это делал «Спартак». Потому что в первом тайме «Спартак», на мой взгляд, показал самый привлекательный футбол в 1-м туре. Хоть и забил всего один мяч.

— А «Зенит»?

— Ну, опять-таки, на мой взгляд, это «Акрон» сделал всё, чтобы «Зенит» забил три [в первом тайме]. Он более академичный был. Но «Спартак» как двигался?! Как они в этих комбинациях друг друга дополняют?! Как Карседо чувствует команду?! — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».