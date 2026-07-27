Матьё Вальбуэна, игравший в РПЛ, продолжит карьеру в чемпионате Мальты — Times of Malta

Бывший полузащитник сборной Франции Матьё Вальбуэна в ближайшее время присоединится к команде «Санта-Лучия» из второго мальтийского дивизиона. Об этом сообщает Times of Malta.

41-летний футболист уже согласовал условия сотрудничества со своей новой командой. Ожидается, что об этом объявят в ближайшее время.

На протяжении карьеры футболист провёл 859 матчей, забил 119 голов и отдал 189 голевых передач. Ранее он выступал за «Марсель», московское «Динамо», «Лион», «Фенербахче», «Аполлон» и другие команды. В активе хавбека титул чемпиона Франции, Суперкубок страны и три Кубка лиги. Помимо этого, Вальбуэна трижды становился чемпионом Греции и один раз брал местный кубок.