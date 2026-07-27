Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча «Рубин» — «Краснодар»

Нападающему «Краснодара» Хуану Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» переиграли «Рубин» (3:1). На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку полузащитнику казанцев Илье Рожкову за удар локтем в лицо Боселли.

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок №23 команды «Краснодар» Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением», — говорится в протоколе матча на сайте РПЛ.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.