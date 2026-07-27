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Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча «Рубин» — «Краснодар»

Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча «Рубин» — «Краснодар»
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Нападающему «Краснодара» Хуану Боселли предварительно диагностировали перелом носа после матча 1-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «быки» переиграли «Рубин» (3:1). На 18‑й минуте главный арбитр Артём Чистяков после просмотра VAR показал красную карточку полузащитнику казанцев Илье Рожкову за удар локтем в лицо Боселли.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

«На 16-й минуте матча в результате игрового единоборства травму получил игрок №23 команды «Краснодар» Хуан Боселли. Предварительный диагноз: закрытый перелом костей носа со смещением», — говорится в протоколе матча на сайте РПЛ.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

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