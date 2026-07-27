Генич объяснил, почему Угальде перестал забивать за «Спартак»

Известный российский комментатор Константин Генич объяснил, почему нападающий «Спартака» Манфред Угальде перестал забивать за красно-белых.

«Спартаку», конечно, нужен нападающий. Мне дико обидно за Угальде, потому что он пыжится и очень хочет забить. Но за 17 последних матчей забил один. Давление, что сейчас найдут нападающего, а его отсюда выгонят, кажется, ему мешает», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Угальде перешёл в «Спартак» в январе 2024 года. В составе красно-белых форвард провёл 92 матча во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал 10 результативных передач. В последних 17 матчах чемпионата России Угальде забил один мяч. Это случилось во встрече 28-го тура сезона-2025/2026, в которой «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2).