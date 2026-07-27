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Федерико Кьеза: я счастлив в «Ливерпуле», люблю этот клуб

Федерико Кьеза: я счастлив в «Ливерпуле», люблю этот клуб
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Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о желании остаться в своей нынешней команде.

«На данный момент я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Люблю этот клуб, болельщиков, люблю всё это. Делаю всё возможное, чтобы получить здесь шанс, а потом посмотрим. Сейчас я думаю только о «Ливерпуле». В начале сезона всё всегда начинается с чистого листа. Возможно, таких «новых стартов» было слишком много, но меня это не волнует.

Стараюсь изо всех сил ради нового тренера. В прошлом году я тоже чувствовал себя готовым играть более значимую роль, но тогда всё зависело от того, захочет ли тренер, чтобы я играл или нет. У тренера были свои планы на игру, он принимал свои решения, мне нечего сказать по этому поводу. Этот год, скажем так, — новая глава. У нас новый тренер, мне нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Кьезы The Athletic.

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