Федерико Кьеза: я счастлив в «Ливерпуле», люблю этот клуб

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о желании остаться в своей нынешней команде.

«На данный момент я счастлив здесь, в «Ливерпуле». Люблю этот клуб, болельщиков, люблю всё это. Делаю всё возможное, чтобы получить здесь шанс, а потом посмотрим. Сейчас я думаю только о «Ливерпуле». В начале сезона всё всегда начинается с чистого листа. Возможно, таких «новых стартов» было слишком много, но меня это не волнует.

Стараюсь изо всех сил ради нового тренера. В прошлом году я тоже чувствовал себя готовым играть более значимую роль, но тогда всё зависело от того, захочет ли тренер, чтобы я играл или нет. У тренера были свои планы на игру, он принимал свои решения, мне нечего сказать по этому поводу. Этот год, скажем так, — новая глава. У нас новый тренер, мне нужно сосредоточиться на этом», — приводит слова Кьезы The Athletic.