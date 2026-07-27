Игрок «Ливерпуля» Кьеза рассказал о первых впечатлениях от работы с тренером Ираолой

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза поделился первыми впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Андони Ираолы.

«Все мои разговоры с тренером пока что касались только прессинга и тактики. Сегодня он поставил меня на позицию нападающего (речь идёт о товарищеском матче мерсисайдцев с «Сандерлендом», в котором они выиграли со счётом 4:2. — Прим. «Чемпионата»). Всю свою карьеру я играл на фланге, но с удовольствием готов выступать и на позиции нападающего.

Мы тренируемся уже две недели с новым тренером и видим, чего он ждёт от нас. Он хочет высокой интенсивности, игры один на один по всему полю, именно это мы хотели показать сегодня», — приводит слова Кьезы The Athletic.