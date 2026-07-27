15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ливерпуля» Кьеза: с нетерпением жду возможности вновь сыграть за сборную

Нападающий «Ливерпуля» Кьеза: с нетерпением жду возможности вновь сыграть за сборную
Комментарии

Итальянский нападающий «Ливерпуля» Федерико Кьеза высказался о возможном возвращении в национальную команду.

«В прошлом сезоне несколько раз разговаривал с Гаттузо, но тогда я был физически не готов. Мне нужно было больше игрового времени, и он понял ситуацию. Когда вернулся в игру в марте, к сожалению, получил травму. Но, конечно, с нетерпением жду возможности вновь сыграть за сборную. Я выиграл чемпионат Европы с национальной командой, играть за свою страну — это всегда здорово», — приводит слова Кьезы The Athletic.

В последний раз к этому моменту Кьеза играл за сборную Италии летом 2024 года. В его активе 51 матч, семь голов и восемь ассистов за национальную команду.

Материалы по теме
Игрок «Ливерпуля» Кьеза рассказал о первых впечатлениях от работы с тренером Ираолой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android