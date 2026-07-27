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Генич одним словом отреагировал на камбэк «Оренбурга» в матче с «Ростовом»

Генич одним словом отреагировал на камбэк «Оренбурга» в матче с «Ростовом»
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Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич опубликовал пост с лаконичной реакцией на победу «Оренбурга» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ростовом» (2:1). Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Хозяевам удалось вырвать победу в меньшинстве, уступая в счёте к 84-й минуте. На 49-й минуте форвард оренбуржцев Максим Савельев получил вторую жёлтую карточку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'     1:1 Куль – 84'     2:1 Касаджиков – 90+4'    
Удаления: Савельев – 49' / нет

«Касаааааджикооооов!!! 👏👏👏» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Нападающий «Оренбурга» Андрей Касаджиков появился на поле на 65-й минуте. На 84-й он отдал голевой пас на мяч другого вышедшего на замену форварда Руслана Куля. А в компенсированное ко второму тайму время (90+4-я минута) он забил сам и принёс команде три очка.

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