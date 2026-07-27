Пирло сделал заявление после проблем с назначением в сборную Италии из-за связи с Россией

Итальянский специалист Андреа Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии из-за контракта итальянца с российской букмекерской компанией. Ранее сообщалось, что роль Пирло в качестве глобального посла российской букмекерской компании вызывает споры и затрудняет его возможное назначение.

«В последние дни я с большой горечью наблюдал за дискуссией, развернувшейся вокруг моего имени и возможности занять пост главного тренера сборной Италии. Из уважения к институтам, Федерации и всем причастным лицам до сих пор я предпочитал хранить молчание. Однако считаю необходимым прояснить несколько моментов. На протяжении всей своей карьеры — сначала как игрок, а теперь как тренер — я всегда выполнял свою работу в полном соответствии с законами стран, в которых трудился, и контрактами, которые подписывал. Профессиональное сотрудничество, ставшее предметом недавних споров, возникло в контексте моей рабочей деятельности в Объединённых Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Приписывать этому сотрудничеству политический смысл означает приписывать мне убеждения, которых я никогда не высказывал и которые мне не свойственны. Хочу поблагодарить Мальдини и Леонардо за уважение и доверие, которые они мне оказали. Я знаю их компетентность, серьёзность и ту любовь, которую они всегда посвящали итальянскому футболу. Мне жаль, что чисто спортивное решение так быстро втянули в публичную полемику, которая привела к тому, что мне стали приписывать смыслы и намерения, мне не принадлежащие. Любовь к Италии не зависит от занимаемой должности. Это часть моей истории, моей личности, и она будет сопровождать меня всегда», — написал Пирло на своей странице в соцсетях.

Официального подтверждения назначения Пирло в сборную Италии пока нет. Отмечается, что итальянская футбольная федерация достигла соглашения с Пирло после отказа Хосепа Гвардиолы и Карло Анчелотти, однако сама федерация не прокомментировала ситуацию. Напомним, Пирло выиграл чемпионат мира с Италией в 2006 году, а будучи тренером «Ювентуса», он завоевал Кубок Италии и Суперкубок Италии.