Инсайдер Романо раскрыл будущее Гвардиола на фоне интереса «Реала»

«Манчестер Сити» и защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол заключили новое соглашение. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, стороны подписали трудовой договор, срок действия которого рассчитан до лета 2031 года. Отмечается, что спортивный директор клуба Угу Виана и главный тренер Энцо Мареска рассматривают 24-летнего игрока в качестве одного из ключевых футболистов команды.

Ранее сообщалось, что Гвардиол входит в сферу интересов мадридского «Реала».

Гвардиол выступает за «горожан» с лета 2023 года. За это время хорват принял участие в 122 матчах английской команды, в которых забил 13 голов и отдал 10 ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.