МЛС приняла решение по вопросу дисквалификации Месси из-за пропуска им Матча всех звёзд

Выступающий за сборную Аргентины и «Интер Майами» прославленный нападающий Лионель Месси пропустит Матч всех звёзд МЛС во второй раз подряд. На этот раз форвард избежит дисквалификации.

«Перед стартом сезона 2026 года МЛС и Ассоциация игроков МЛС договорились о проведении клубами индивидуальных бесед с футболистами после вылета с чемпионата мира для определения графика отдыха и возвращения к тренировкам. В соответствии с этим соглашением Лионель Месси и Родриго Де Пауль освобождены от участия в Матче всех звёзд МЛС 2026 года», — говорится в заявлении организации.

Месси и Де Пауль принимали участие в финальном матче чемпионата мира 2026 года со сборной Испании (0:1), состоявшегося 19 июля 2026 года. Отметим, в 2025 году аргентинец уже пропускал Матч всех звёзд, из-за чего получил одноматчевую дисквалификацию в МЛС.

Помимо Месси и Де Пауля, участие в Матче звёзд отменили для Мбекезели Мбокази и лидера бомбардирской гонки текущего розыгрыша МЛС бельгийца Уго Кейперса, который покинул лигу ради перехода в «Монтеррей».

Вместо них в состав сборной МЛС вошли Янник Брайт («Интер Майами»), Андрес Кубас («Ванкувер»), Гильерме («Хьюстон Динамо») и Филип Цинкернагель («Чикаго»). При этом Сон Хын Мин, Томас Мюллер, Тим Рим и другие звёзды лиги выйдут на поле в Шарлотте (Северная Каролина) в противостоянии со звёздами Лиги MX в ночь на 30 июля мск.