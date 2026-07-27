Тренер сборной России Писарев назвал главную проблему «Локомотива» на старте РПЛ

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о проблемах «Локомотива» на старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 1-го тура соревнования железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция. И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьёва», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.