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Тренер сборной России Писарев назвал главную проблему «Локомотива» на старте РПЛ

Тренер сборной России Писарев назвал главную проблему «Локомотива» на старте РПЛ
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался о проблемах «Локомотива» на старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 1-го тура соревнования железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Бросалось в глаза отсутствие центрального нападающего. Для Руденко это немного не его позиция. И даже замены. Я посмотрел, кто мог усилить со скамейки, и такого человека не нашлось. Один из руководителей «Локомотива» сказал мне, что потеря Пруцева даже важнее, чем потеря Воробьёва», — сказал Писарев в эфире «Матч ТВ».

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

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