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Президент Итальянской федерации футбола остановил процесс назначения Пирло в сборную

Президент Итальянской федерации футбола остановил процесс назначения Пирло в сборную
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Президент Итальянской федерация футбола (FIGC) Джованни Малаго приостановил процедуру назначения Андреа Пирло на должность главного тренера национальной сборной. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, запланированные на 27 июля встречи по поводу назначения Пирло не состоятся, а организационный процесс, который должен был завершиться утром с участием Итальянской федерации футбола, застопорился.

Ранее сообщалось, что 47-летний специалист согласился возглавить команду и должен был подписать контракт в ближайшие дни, однако возникли новые вопросы к его кандидатуре из-за деловых связей с Россией. Сам Пирло в своём заявлении отрицает свою связь с политикой и подтверждает лишь рабочие отношения.

В конце мая Пирло посетил рекламное мероприятие в Москве, организованное букмекерской компанией. Специалист официально сотрудничает с этой организацией. Соглашение будет расторгнуто автоматически после официального вступления в должность в сборной, но FIGC приняла решение дополнительно изучить ситуацию.

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