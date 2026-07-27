15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мальдини может уйти в отставку из-за скандальной ситуации с Пирло в Италии — источник

Мальдини может уйти в отставку из-за скандальной ситуации с Пирло в Италии — источник
Комментарии

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини рассматривает возможность ухода в отставку, если организация заблокирует назначение Андреа Пирло на пост главного тренера сборной. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Мальдини согласился занять должность в FIGC при условии сохранения за ним права самостоятельно определить кандидатуру нового наставника. Если руководство отвергнет Пирло, Паоло может расценить это как ограничение своих полномочий и рассмотреть вопрос об уходе. Отмечается, что ранее Мальдини отклонил альтернативные варианты в лице Антонио Конте и Роберто Манчини. Технического директора не устроила частая смена клубов Конте, а работа Манчини после ухода из сборной Италии в 2023 году показалась ему недостаточно убедительной.

После неудачных переговоров с Хосепом Гвардиолой Мальдини и советник федерации Леонардо остановили выбор на 47-летнем специалисте. По их мнению, кандидатура Пирло соответствует концепции современного футбола.

Однако роль Пирло в качестве глобального посла российской букмекерской компании вызывает споры и затрудняет его возможное назначение. Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии, однако президент Итальянской федерация футбола Джованни Малаго всё равно приостановил процедуру.

Материалы по теме
Президент Итальянской федерации футбола остановил процесс назначения Пирло в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android