Мальдини может уйти в отставку из-за скандальной ситуации с Пирло в Италии — источник

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини рассматривает возможность ухода в отставку, если организация заблокирует назначение Андреа Пирло на пост главного тренера сборной. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Мальдини согласился занять должность в FIGC при условии сохранения за ним права самостоятельно определить кандидатуру нового наставника. Если руководство отвергнет Пирло, Паоло может расценить это как ограничение своих полномочий и рассмотреть вопрос об уходе. Отмечается, что ранее Мальдини отклонил альтернативные варианты в лице Антонио Конте и Роберто Манчини. Технического директора не устроила частая смена клубов Конте, а работа Манчини после ухода из сборной Италии в 2023 году показалась ему недостаточно убедительной.

После неудачных переговоров с Хосепом Гвардиолой Мальдини и советник федерации Леонардо остановили выбор на 47-летнем специалисте. По их мнению, кандидатура Пирло соответствует концепции современного футбола.

Однако роль Пирло в качестве глобального посла российской букмекерской компании вызывает споры и затрудняет его возможное назначение. Пирло опубликовал заявление, связанное с проблемой назначения на пост главного тренера сборной Италии, однако президент Итальянской федерация футбола Джованни Малаго всё равно приостановил процедуру.