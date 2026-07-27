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Гремио — Флуминенсе, результат матча 27 июля 2026, счёт 1:1, бразильская Серия А, Халк, Кабрал, Кабо-Верде

Гол Халка помог «Флуминенсе» не проиграть «Гремио». Вингер из Кабо-Верде сделал ассист
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«Гремио» сыграл вничью с «Флуминенсе» в матче 20-го тура чемпионата Бразилии сезона-2026. Встреча, проходившая в Порту-Алегри на стадионе «Арена Гремио», завершилась со счётом 1:1.

Бразилия — Серия А . 20-й тур
27 июля 2026, понедельник. 00:30 МСК
Гремио
Порту-Алегри
Окончен
1 : 1
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
0:1 Халк – 65'     1:1 Caito – 89'    

В составе «Гремио» единственный мяч забил Диего Кайдо. Он отличился с передачи новичка команды вингера сборной Кабо-Верде, выступавшего на ЧМ-2026, Жовани Кабрала. Единственное взятие ворот гостями было оформлено усилиями вингера Халка, который уверенно реализовал 11-метровый удар.

После 20 матчей «Гремио» с 22 очками располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Серии А. «Флуминенсе» занимает четвёртое место с 33 очками.

Всего на данный момент у 40-летнего Халка один гол в двух матчах за новый клуб. Первую часть сезона он выступал в составе «Атлетико Минейро», за который забил пять мячей в 22 матчах кампании и отметился тремя ассистами.

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