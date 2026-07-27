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Переход тер Штегена из «Барселоны» в «Аякс» на грани срыва — Моретто

Переход тер Штегена из «Барселоны» в «Аякс» на грани срыва — Моретто
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Сделка по переходу вратаря каталонской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена в нидерландский «Аякс» зашла в тупик и близка к срыву. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X.

По информации источника, проблема не носит исключительно налоговый характер: в последние часы возникло разногласие по поводу распределения зарплаты вратаря. Отмечается, что стороны демонстрируют неуступчивость в переговорах, что осложняет переход на финальных этапах.

На данный момент футболист остаётся в «Барселоне» и помогает команде во время предсезонных сборах, однако в СМИ сообщается, что футболист точно должен покинуть каталонцев этим летом.

Тер Штеген защищает цвета «Барселоны» с 2014 года. Вторую часть сезона-2025/2026 он провёл в аренде в «Жироне», однако из-за травмы принял участие лишь в двух матчах.

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