Романо и Плеттенберг повздорили в интернете из-за инсайдов о переходе Диоманда в «Реал»

Немецкий журналист Флориан Плеттенберг вступил в публичную перепалку с итальянским инсайдером Фабрицио Романо на фоне новостей о вероятном переходе вингера Яна Диоманда из «РБ Лейпциг» в «Реал».

Плеттенберг:

«Ещё кое-что по Диоманду, потому что ситуация становится абсурдной. Если бы «Лейпциг» и «Реал» уже имели полное соглашение, можно было бы назвать точную сумму трансфера, не так ли? Факт в том, что его всё ещё нет».

Романо:

«Не волнуйся, Диоманд перейдёт в «Реал», как Клопп уехал в Германию. Лучше спроси о вчерашних фейковых новостях про то, что «Ман Сити» предлагал 100 млн евро за Диоманда [инсайд Плеттенберга], хотя они выбыли из гонки, а «Мадрид» уже вел переговоры. Они мастера говорить о других (даже не такие уж мастера, они даже не могут меня отметить 🤣), но… сначала проверьте свои новости, а потом говорите обо мне 🤗»

Плеттенберг:

«Хорошо, вау. Обвиняя нас в «фейковых новостях», вы перешли черту. Я никогда не хотел это поднимать, но ваш инсайд о Клоппе был нелепым и неуважительным. Через день после того, как DFB официально назвал его в своем заявлении, вы опубликовали «Here we go». Вы написали о подписании, и прошла почти целая неделя. Я честно думал, что у вас хватит порядочности этого не делать. Любой мог написать об этом, поскольку было очевидно, что он станет главным тренером сборной Германии. Ваш инсайд основывался на вероятности, а не на реальных договоренностях. Пока вы удаляете ложные «Here we go» и публикуете результаты матчей за минуты до финального свистка ради алгоритмов и необходимости быть первыми в гонке с аккаунтом «433», только чтобы удалять их пять минут спустя из-за гола Неймара [когда тот забил Норвегии в концовке], вам стоит сбавить тон. То же самое относится к случаям, когда вы не указываете первоисточник в части постов. Занимайтесь своим делом, мы займемся своим. Но обвинять других во лжи — довольно иронично со стороны человека в вашем положении. Спокойной ночи».

Романо:

«Ты сам начинаешь обвинять, а черту перехожу я. Ну, теперь я хотя бы вижу, что ты научился тегать 😂 очень хорошо. Может, мне стоит поделиться сообщениями многолетней давности, где ты спрашивал меня: «Как мне набрать подписчиков?» или «Твоя работа — моя мотивация»… и теперь ты тут учишь меня, как делать эту работу. Но я не собираюсь съезжать с темы, как это сделал ты. Я ответил строго по тому же поводу — по Диоманда, имея в виду твой твит со словами «Ман Сити готов сделать предложение»… а ты переключаешься на другие темы. 🤷🏼‍♂️Продолжай в том же духе, но в таком случае лучше поспрашивай на «Энфилде» насчет футболки с 10-м номером. И помни: этот цирк начал именно ты своим постом о том, что трансфер Диоманда в «Реал» (стопроцентно) состоится. Это мой последний ответ. Наслаждайся 🤗».

Ранее Романо опубликовал инсайд о том, что Диоманд станет новым игроком мадридского «Реала» — было достигнуто соглашение с «РБ Лейпциг» о трансфере ивуарийского вингера. Сумма сделки превысит € 100 млн.