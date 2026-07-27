Гришин спрогнозировал команды, которые вылетят из РПЛ по итогам сезона

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин определил команды, которые вылетят из Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2026/2027. Данный прогноз был сделан после всех матчей 1-го тура соревнования.

«Кто вылетит? Думаю, что это будут «Акрон» и «Родина», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

В матче 1-го тура «Акрон» разгромно проиграл «Зениту» (0:5), «Родина» уступила московскому «Спартаку» в дерби (0:3). На данный момент тольяттинский коллектив и новичок лиги из Москвы располагаются на последних местах в турнирной таблице после стартового тура. В следующей встрече «Акрон» дома примет «Рубин», а «Родина» на своём поле сыграет с «Ростовом».