AS назвал игроков, которые не подошли Моуринью и покинут «Реал» в это межсезонье

На данный момент мадридский «Реал» пытается завершить три трансфера «на выход», чтобы освободить состав от игроков, которые не подходят новому главному тренеру Жозе Моуринью. Об этом сообщает AS.

По информации источника, «Реал» намерен расстаться с защитником Раулем Асенсио и футболистами группы атаки Гонсало Гарсия и Франко Мастантуоно. Отмечается, что Асенсио хочет изменить ситуацию и остаться в клубе, но этот вариант считается сложным. Агент Жорже Мендеш уже ищет для защитника новый клуб, в то время как Гарсия и Мастантуоно знают, что в ближайшие дни покинут клуб — на постоянной основе и на правах аренды соответственно.

Кроме того, полузащитники Браим Диас и Эдуардо Камавинга также не входят в поле игроков основной обоймы Моуринью на грядущий сезон, однако их будущее на данном этапе связано с мадридским клубом, поскольку сами игроки ясно дали понять, что будут бороться за своё место в составе.