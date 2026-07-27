15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тчуамени из «Реала» — ВВС

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тчуамени из «Реала» — ВВС
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» сохраняет оптимизм по поводу возможного трансфера Орельена Тчуамени из «Реала».

По информации зарубежных ВВС, английский клуб по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника «Реала». Несмотря на сообщения о возможном продлении контракта француза с мадридцами, в «Манчестер Юнайтед» считают, что испанский клуб может рассмотреть продажу игрока.

Сообщается, что Тчуамени уже давно входит в число приоритетных целей «Юнайтед» для усиления центра поля.

При этом пока неизвестно, какую сумму «Реал» запросит за 26-летнего футболиста. Также остаётся открытым вопрос финансовых условий, на которых сам Тчуамени будет готов перейти в английский клуб.

В прошлом сезоне французский полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
«Это было нереально». Холанд выложил реакцию на мемы с собой. Видео
Истории
«Это было нереально». Холанд выложил реакцию на мемы с собой. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android