«Манчестер Юнайтед» хочет подписать Тчуамени из «Реала» — ВВС

«Манчестер Юнайтед» сохраняет оптимизм по поводу возможного трансфера Орельена Тчуамени из «Реала».

По информации зарубежных ВВС, английский клуб по-прежнему рассчитывает подписать полузащитника «Реала». Несмотря на сообщения о возможном продлении контракта француза с мадридцами, в «Манчестер Юнайтед» считают, что испанский клуб может рассмотреть продажу игрока.

Сообщается, что Тчуамени уже давно входит в число приоритетных целей «Юнайтед» для усиления центра поля.

При этом пока неизвестно, какую сумму «Реал» запросит за 26-летнего футболиста. Также остаётся открытым вопрос финансовых условий, на которых сам Тчуамени будет готов перейти в английский клуб.

В прошлом сезоне французский полузащитник провёл 49 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи.