Гришин назвал игрока «Краснодара», для которого уход Сперцяна это позитивный момент

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова после трансфера Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».

«Для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян. Кривцов — игрок хорошего уровня. Я давно это говорил. Он заменил Эдуарда по позиции. Са — это огромная потеря, но Боселли его сегодня заменил. Не думаю, что многое «Краснодар» в межсезонье многое потерял», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» в матче первого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги обыграл «Рубин». Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Кривцов отметился голом, ещё два его мяча были отменены из-за офсайда.