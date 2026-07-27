Гришин назвал игрока «Краснодара», для которого уход Сперцяна это позитивный момент
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о перспективах полузащитника «Краснодара» Никиты Кривцова после трансфера Эдуарда Сперцяна в саудовский «Аль-Ахли».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12' 1:1 Боселли – 45+6' 1:2 Кривцов – 53' 1:3 Кристиан – 90+4'
Удаления: Рожков – 18' / нет
«Для Кривцова хорошо, что уехал Сперцян. Кривцов — игрок хорошего уровня. Я давно это говорил. Он заменил Эдуарда по позиции. Са — это огромная потеря, но Боселли его сегодня заменил. Не думаю, что многое «Краснодар» в межсезонье многое потерял», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
«Краснодар» в матче первого тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги обыграл «Рубин». Встреча прошла в Казани и завершилась победой гостей со счётом 3:1. Кривцов отметился голом, ещё два его мяча были отменены из-за офсайда.
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