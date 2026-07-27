В Испании раскрыли вероятный вариант для продолжения карьеры Мастантуоно из «Реала»

Мадридский «Реал» рассматривает возможность арендного соглашения для аргентинского вингера команды Франко Мастантуоно. Об этом сообщает Radio Marca в соцсети X.

По информации источника, наиболее вероятным местом продолжения карьеры 18-летнего аргентинца является «Бенфика».

Ранее сообщалось о готовности «Мадрида» предоставить игрока в аренду без права выкупа. Интерес к полузащитнику проявляют более пяти клубов, включая «Фиорентину» и «Милан».

Мастантуоно перешёл в испанский гранд летом 2025 года. За этот период вингер принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.