Романо поделился инсайдом о будущем Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса

Фабрицио Романо опроверг информацию о переговорах «Бешикташа» по Дарвину Нуньесу и рассказал о переговорах по Мохамеду Салаху.

Источник сообщил, что турецкий клуб на данный момент не ведёт ни продвинутых, ни конкретных переговоров с нападающим «Аль-Хиляля» Дарвином Нуньесом.

По словам журналиста, в последние дни появилось множество слухов о возможном переходе уругвайца в «Бешикташ», однако они не соответствуют действительности. При этом турецкий клуб продолжает работать над трансфером Мохамеда Салаха, которого считает своей главной целью. В данной ситуации всё зависит от решения самого египтянина.

Романо также отметил, что Нуньес действительно может покинуть «Аль-Хиляль» этим летом. Интерес к 27-летнему форварду проявляют несколько клубов, включая представителей MLS и Турции, однако наиболее вероятный вариант продолжения карьеры пока не определён. В ближайшие недели футболист намерен изучить все предложения.

Напомним, Нуньес перешёл в «Аль-Хиляль» летом 2025 года из «Ливерпуля» за € 53 млн. В прошлом сезоне он провёл 24 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. С февраля форвард не выходил на поле в составе саудовской команды.