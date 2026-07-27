15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футбольный эксперт Никитин назвал итоговое место «Локомотива» в РПЛ по итогам сезона

Футбольный эксперт Никитин назвал итоговое место «Локомотива» в РПЛ по итогам сезона
Комментарии

Футбольный эксперт, бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин поделился мыслями о перспективе «Локомотива» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Напомним, в матче 1-го тура нового сезона «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Локомотив» займет пятое место», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. В следующем туре «Локомотив» 1 августа сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». На данный момент красно-зелёные имеют одно очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Материалы по теме
Тренер сборной России Писарев назвал главную проблему «Локомотива» на старте РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android