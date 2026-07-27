Футбольный эксперт Никитин назвал итоговое место «Локомотива» в РПЛ по итогам сезона

Футбольный эксперт, бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин поделился мыслями о перспективе «Локомотива» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027. Напомним, в матче 1-го тура нового сезона «Локомотив» на своём поле сыграл вничью с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» займет пятое место», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. В следующем туре «Локомотив» 1 августа сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». На данный момент красно-зелёные имеют одно очко и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.