Бен Джейкобс назвал ещё один клуб, в который может перейти Винисиус из «Реала»

«Ливерпуль» отказался от возможности подписать Винисиуса Жуниора.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, представители вингера «Реала» предлагали бразильца «Ливерпулю», однако английский клуб не проявил интереса к трансферу. По информации источника, мерсисайдцы сосредоточены на поиске усиления на правый фланг атаки, поэтому кандидатура Винисиуса не входит в их планы.

При этом одним из претендентов на 26-летнего футболиста остаётся саудовский «Аль-Ахли», если сам игрок согласится на переезд.

Ранее сообщалось, что Винисиус и «Реал» пока не могут договориться о новом контракте. По данным СМИ, сторона игрока требует бонус за лояльность в размере € 15 млн и зарплату, сопоставимую с окладом Килиана Мбаппе.

В сезоне-2025/26 Винисиус провёл за «Реал» 22 гола во всех турнирах. Контракт бразильца с мадридским клубом действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что игроком предметно интересуется «Арсенал».