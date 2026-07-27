«Им нужно это». Гришин призвал «Локомотив» совершить трансфер в ближайшее время
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о проблемах «Локомотива» на старте сезона-2026/2027 Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Напомним, в матче 1-го тура соревнования железнодорожники сыграли вничью с грозненским «Ахматом» (1:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8' 1:1 Максути – 83'
«Локомотиву» после ухода Воробьёва нужно искать хорошего нападающего. Им нужно это [забивать голы] — вот и вся история», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».
«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Дмитрий Воробьёв — лучший бомбардир железнодорожников в минувшем сезоне — перешёл в «Краснодар».
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